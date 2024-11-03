Söğüt Belediyesi araç filosunu genişletmeye ve yenilemeye devam ederken araç pakına yeni bir iş makinesi daha dahil oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, araç filosuna yeni eklenen araçta incelemelerde yaparak, iş makinelerin belediyelerin eli ayağı olduğunu söyledi. Durgut, "Belediyemizde en çok kullandığımız araçların başında geliyor. Çalışma arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler ve araştırmalarımız sonucunda yerli üretim olan Hidromek makinede karar kıldık. 2024 model kazıcı yükleyici iş makinasını öz kaynaklarımız ile araç parkımıza kattık. Tabi ki bunlarla yetinmeyeceğiz. Halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik ömrünü tamamlayan bazı araçlarımız var, İhtiyacımız olan araçlar var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yeni aracımız başta ilçemize, halkımıza ve operatör arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız günlerde kullanmayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.