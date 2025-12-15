Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Söğütlü ilçesinin kırsal mahallelerindeki grup yollarını sıcak asfalta kavuşturuyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe ve şehir merkezinde eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Söğütlü ilçesindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Daha önce Kızılcaali, Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent, Sıraköy ve Doğancı grup yolunun 11 kilometrelik kısmına 13 bin ton sıcak asfalt seren ekipler, çalışmalarına Rüstemler Mahallesi ile devam ediyor.

Rüstemler’e 4 bin ton asfalt

Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu ve ilçe merkezi ulaşımı açısından kritik öneme sahip Rüstemler Mahallesi’ndeki 2 bin 750 metrelik güzergah, sil baştan yenileniyor. Proje kapsamında bölgeye 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Toplamda 14 kilometrelik hat yenilenmiş olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu sezon Söğütlü kırsalında yaklaşık 14 kilometrelik hattın modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi. Açıklamada, "Şehrimizin dört bir yanında sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Söğütlü kırsalını güvenli, hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. Söğütlü ve bölge halkına hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması hedefleniyor.