AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt’te düzenlenen Ekim ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısını değerlendirdi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı, güçlü bir motivasyon ve yüksek katılımla tamamlandı. Toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ele alınarak, önümüzdeki dönem için belirlenen hedefler istişare edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Birlikte daha güçlü ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.