SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrenci toplulukları ve akademik başkanlarına yönelik olarak ‘ÜNİDES 5’inci Dönem Başvuru Hazırlıkları Toplantısı’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 5’inci Dönem Başvuru Hazırlıkları Toplantısı düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki toplantı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım, Sakarya Gençlik Merkezi Genç Ofis yetkilileri ile öğrenci topluluklarının akademisyen danışmanları ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda programın işleyişi, başvuru süreçleri ve önceki dönemlerde elde edilen kazanımlar ele alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü ÜNİDES, gençlerin yoğun olduğu alanlarda onların desteklenmesini ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. ÜNİDES hakkında konuşan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, "ÜNİDES programı öğrencilerimizin fikirlerini projelere dönüştürmesi için değerli bir fırsat. Bu sürecin sadece bir destek kaynağı değil, aynı zamanda potansiyeli geliştirme imkânı olarak görülmesini istiyoruz. Hedefimiz, her topluluğumuzun kendi alanında örnek çalışmalar ortaya koyması" dedi.

"38 projesi toplamda 2 milyon TL’lik destek aldı"

Program detaylarını paylaşan SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, "ÜNİDES’in ilk dört döneminde topluluklarımızın 38 projesi toplamda 2 milyon TL’lik destek aldı. Bu projeler bilimden sanata, sağlıklı yaşamdan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede gençlerimizin gelişimine katkı sağladı. Beşinci dönemde daha fazla topluluğumuzun projelerini hayata geçireceğini öngörüyor ve bunun için kolektif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Projelere 125 Bin TL’ye kadar destek

Programın içeriğiyle alakalı sunum gerçekleştiren Sakarya Gençlik Merkezi Genç Ofis Sorumlusu Habibe Özge Geyik, "ÜNİDES programı çerçevesinde Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Aile ve Değerler, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Bilgilendirmesi, Gençlik Sağlığı ve Spor, Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum, İstihdam ve Girişimcilik, Sosyal Kapsayıcılık ve Uluslararası Gençlik Çalışmaları konu başlıklarında üretilecek yerel projeler 75 bin TL’ye kadar, ulusal projeler ise 125 bin TL’ye kadar destekleniyor" dedi.