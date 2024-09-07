Son dönemlerde sıkça yaşanan raf ve kasa fiyatlarındaki farklılık vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Ürünü raftaki fiyatıyla almaya karar veren vatandaşlar, kasaya gittiklerinde şaşkına dönüyor.BURSA (İGFA) - Son dönemlerde tüketicilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri, market ürünlerinin raftaki ve kasadaki fiyatlarının farklılığı. Market alışverişinde raftan etiketine bakılarak alınan ürün, kasada başka bir fiyat ile satılıyor. Vatandaşları şaşkına çeviren bu durumun ardı arkası kesilmiyor.

Herkes Duysun Whatsapp İhbar Hattı na bugün gelen şikayet de aynı konuyu içeriyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, raftan aldığı ürünün fiyatının kasada farklı çıkmasına isyan etti.

Market alışverişinde etiket fiyatı 39,90 Türk lirasıyla olan çayı almak isteyen vatandaş, kasadaki ödemenin ardından alışveriş fişinde ürünün fiyatını 49,95 TL olarak gördü. Kasa görevlisine bu durum sorulduğunda ise “Henüz etiketleri değiştiremedik” cevabıyla karşılaştı.

Marketlerde oynanan etiket oyunlarından şikayetçi olan vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını istiyor.