Olay, geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuğba A., eski eşi Mustafa S. tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.