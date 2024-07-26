Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: İsmail Çoban

Kuruluş Yılı: 1989

Kuruluş Yeri: Gaziantep

Şirket Tipi: Anonim Şirket

Resmi Sitesi: www.solen.com.tr

Şölen Hakkında Bilgi

Şölen, Anonim Şirket türü altında 1989 yılında Gaziantep’te kurulmuştur. Kurucusu Çoban Ailesidir. Şölen markası müşterilerinin isteklerini öncelikli olarak gerçekleştirmeye çalışır ve onların damak zevklerine uygun çikolatalar üretmeyi amaçlamaktadır. Şölen’in atıştırmalıklar, lisanslı ürünler, çocuk ürünleri ve ikramlık ürünler başta olmak üzere bu kategoride 200’ün üzerinde farklı ürün çeşidinin üretimini yapmaktadır. Ayrıca çikolata, çikolatalı ürünler, bisküvi, kraker, kek, şeker ve lokum kategorisindeki ürünlerini pazara sunmaktadır. İlk reklamını 2004 yılında Triplex adlı markasına çekmiştir.

Şölen, Biscolata, Milango, Ozmo, Wapps, Luppo, Lokkum, Nutymax, Greta gibi uluslararası başarılara ulaşmış markalara sahiptir. Şölen Çikolata, ülkemizde TİM verilerine göre en fazla çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı yapan firmadır. Günümüz itibariyle 200’den fazla olan ürün çeşidini 100’ün üzerinde farklı ülkeye ihraç etmektedir. Şölen’in tesisleri; İstanbul’da 1, Gaziantep’te 5 olmak üzere toplamda 6 adettir. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisi ile birlikte toplamda 210 bin metrekarelik alanda ürünlerinin üretimlerini sürdürmektedirler.

Şölen, dünyanın şekerleme alanında en önemli listelerinden biri olan “Candy Industry Top 100” listesinde 2013 yılında 47. sırada yer alarak büyük bir başarıya imzasını atmıştır. Bunun dışında 2011 yılında ISO 500 sıralamasında 184. sıraya yükselmiştir. Hem Türkiye’de hem de dünyada başarı basamakları hızlıca tırmanmaktadırlar. Şölen’in resmi sitesine www.solen.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şölen Hangi Ülkenin

Cevap: Şölen Türkiye’nindir.

Şölen’in Personelleri

Elif Çoban – İcra Kurulu Başkanı

İsmail Çoban – Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Çoban – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Çoban – Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Çoban – Yönetim Kurulu Üyesi

Hazım Ellialtı – Yönetim Kurulu Üyesi

Gülçin Gökçen – Yönetim Kurulu Üyesi

Şölen’in Markaları

Biscolata

Greta

Lokkum

Luppo

Milango

Mojee

Ozmo

Nutymax

Wapps

Octavia

Butik

Chocodan’s

Crazy

Diamond

Gold Wafers

Hello Kitty

Matmazel

Maxbar

Madlen

Triplex

Tual

Vital

Vivienne

Winergy

Wish

Yeni Lira

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