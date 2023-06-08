Uluslararası Tekirdağ 57. Kiraz Festivali programında gösteri uçuşu yapan akrobasi uçuş ekibi SOLOTÜRK, yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlerden tam puan aldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 57’ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde bir gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, yaptığı akrobatik hareketler ile izleyenlerin beğenisini topladı.

Yaptığı SOLOTÜRK Tonosu, Saygı Uçuşu gibi birbirinden zor hareketler ile dünya havacılık tarihine adını birincilikler ile yazdıran SOLOTÜRK’ü izlemek için Rumeli İskelesi’nde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.