Aracıyla çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığı Mohamud ile ilgili ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Yılmaz Tunç, olayda görevli olan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenildiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz Tunç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm süreç titizlikle işletilmekte"

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.



Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.



Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.