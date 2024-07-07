Bursa UNESCO Derneği tarafından somut olmayan kültürel miras unsurlarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak hedefiyle düzenlenen 'Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Geleneksel Sanatlar Derneği, Görsel Kültür Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin UNESCO listelerine giren ve girmek üzere aday listelerde yer alan tüm somut olmayan kültür miraslarının yaşatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiren Bursa UNESCO Derneği, SOKÜM Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Geleneksel hale gelmesi hedeflenen yarışma çerçevesinde Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras listesinde olan başlıklarda üretilen fotoğraflar yarışacak. Türkiye sınırlarında çekilmek kaydıyla her kentten ve bölgeden fotoğrafların kabul edileceği yarışmada renkli veya siyah-beyaz tüm fotoğraflar tek kategoride değerlendirilirken, her bir katılımcı en fazla 4 adet eserle yarışmaya katılabilecek.



Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Özaslan, 2024 yılında çok önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Özaslan, “11-12 Haziran tarihlerinde Paris UNESCO Genel Merkezi’nde 70 ülkeden akredite olan 270 dernek arasına girdik. Bu akreditasyon ile Türkiye’deki 8 sivil toplum kuruluşu arasında kendimize yer bulduk. Tüm bunlar çerçevesinde bu sene de çok önemli bir organizasyona imza attık. Bursa UNESCO Derneği olarak ‘Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması’nı düzenledik. Bu yarışma kapsamında el ve göz becerisi ile eserini icra eden sanatçıların değerini ortaya çıkaracağız. Bunu da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) çatısı altında yapıyoruz. Yarışmamıza 21 Ağustos’a kadar 200’e yakın fotoğraf sanatçısının başvurmasını bekliyoruz. Şu anda olarak başvurular online olarak devam ediyor. Yarışma sonunda ortaya çıkan değerli eserleri ödüllendireceğiz. Devamında ise arşivleyip bir kitap haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kitap da Türk kültürüne bir armağan olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en kapsamlı ikinci Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin Bursa’da açıldığını belirten Özaslan, kültürel birikimin korunması, tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kurumlardan birinin de müzeler olduğunu vurguladı. Özaslan, “Müzemiz, somut olmayan kültürel mirasın beş ana alanını da kapsıyor. Müzede aynı zamanda, gölge oyunları, atölye çalışmaları, eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Amacımız yaşayan bir müze olmak. Türkiye sahip olduğu 30 kültürel miras ile 145 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda liderliği alacağımızı umuyorum. Biz de Türkiye’deki somut olmayan kültürel mirasa katkı koymak adına somut olmayan kültürel mirası araştırmak, ortaya çıkarmak, onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada bizimle olan sanatçılarımız gelen ziyaretçilere uygulamalı olarak icra ettikleri sanatları tanıtıyorlar. İğne oyası, ipek dokuma, çini, kozadan takı, ahşap oymaca gibi alanlarda uzman olan birçok sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Türkiye’deki somut olmayan kültürel miras müzeleri arasında en zengin ve profesyonel kadroya sahip müzelerden biriyiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm halkımızın buraya daha sık gelmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Yarışma sonunda yapılacak jüri değerlendirmesi ile birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 5 bin TL mansiyon ödülü ve katılımcılara bin TL sergileme ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını web sitesinden gerçekleştirebilecek.