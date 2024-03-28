Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 268’i Irak’ın, 378’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin daha Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Tuğamiral Aktürk, Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart’ta şehit olan Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı’ya bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 2’si terör örgütü mensubudur. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 3’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur” diye konuştu.

Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in faaliyet takvimine ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “Bakanımız, 21 ve 22 Mart’ta Bayburt’a, 25 Mart’ta Kırıkkale’ye, 26 Mart’ta ise Kırşehir’e ziyaretlerde bulunmuştur. Bu kapsamda valilikleri ziyaret eden bakanımız, bölgedeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftarda bir araya gelmiştir. 26 Mart’ta Mısır’ın Ankara Büyükelçisini kabul eden sayın bakanımız, 27 Mart’ta ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin değerli ailelerini Ankara’da iftar yemeğinde ağırlamıştır. Bugün de Hatay’a bir ziyaret gerçekleştirecek olan bakanımız, yarın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecektir” şeklinde konuştu.

“(Gazze’de ateşkes) Beklentimiz, İsrail’in bu karara uymasıdır”

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ramazan ayı süresince Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz, İsrail’in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze’de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.”

Tuğamiral Aktürk, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Taşınabilir Atış Kontrol Birimi sisteminin icra edilen atış testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri’nin, 5 adet Süper Mushshak uçağının da Hava Kuvvetleri’nin envanterine alındığını duyurdu.

3 Mart’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin katılım verilerini açıklayan Tuğamiral Aktürk, “375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır” diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin 29 Mart Cuma günü yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu cevabı verdi:

“Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nden dört üyeyi Bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir.”

Hava Kuvvetlerine ait CN-235 nakliye uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesi

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 nakliye uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine dair, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır” dedi.

İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik, “Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor” diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılması

Bakanlık kaynakları ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasına ilişkin “Yavuz Sınıfı fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH’in (FFGH), Doğan Sınıfı hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN’ın (PGFG), Engin Sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG EDREMİT’in (MHC) ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan ‘AG’ olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı’nın 2024 yılında icra edilmemesi

Bakanlık kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı’nın 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusunda ise şunları kaydetti:

“NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi’nin 2025 yılının Haziran ayında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da icra edilmesi planlanmaktadır. Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.”