İnegöl’ün il olmasıyla ilgili başlatılan çalışmalara destek veren CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 2017 yılında o dönem İzmir Milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnegöl’ün il olmasıyla ilgili TBMM’ye sunulan teklifi yenileyerek, “Bugün meclise gelsin bütün CHP vekilleri evet diyecektir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, 2017 yılında CHP tarafından TBMM’ye sunulan İnegöl’ün il olma teklifine atıfta bulunarak, “Bu kimin oyu ile red edildi. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. Samimi bir duruş bekliyoruz. Bugün meclise gelsin, bütün CHP vekilleri evet diyecektir. Yürekleri yiyorsa teklifi onlar getirsin. Hatta İnegöl milletvekili olan arkadaşlar teklif versin bütün CHP grubuna evet dedirteceğiz” diye konuştu.

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