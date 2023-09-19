Son Gelişen Teknoloji Nelerdir?

Teknoloji, bilgiyi depolama, ulaştırma, işleme gibi süreçleri kapsayan döngüsel bir oluşumdur. Teknolojinin kuşaklar boyu süregelen bilginin, insan zekası ile buluştuğunda ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu buluşma sonucu eski usul yöntemler terk edilerek firmalar, büyük marka devleri, teknoloji çağına ayak uydurmak zorunda kalmış. Muhakeme gücü yüksek, inovatif düşünce kültürünü benimsemiş insanlarla çalışmak istemişlerdir. Peki teknoloij nedir? sizce bunu iyi biliyor muyuz?

Yenilikçi fikirler, günümüz dünyasında günden güne artmakta teknolojik gelişmeler de buna paralel şekilde gelişme göstermektedir. Yakın zamanda gerçekleşmiş yenilikçi teknolojik gelişmelerden birkaçını sizler için derledik:

Artırılmış Gerçekliğe Sahip Akıllı Lens Teknoloji

Yaklaşık 5 senedir üzerinde çalışılan bu akıllı lensler dünyaca ünlü lens firması için umut vaat ediyor. Çalışan kadrosu, daha önceden dünyaca tanınmış markalarla çalışmış 84 kişiden oluşuyor. Küçük bir ekrandan ve mikro elektronik parçalardan oluşan bu sistemin kişiye ne gibi faydalar sağladığını merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Bilmediğiniz bir yoldan giderken önünüze yol tariflerini koyan, iş görüşmesine gittiğinizde mülakat sorularınızı adım adım cevaplamanıza yardım eden, dışarıyı gözlemlediğiniz esnada hava durumu bildirimi sunan bir hizmetten bahsediyoruz. Üstelik bunu elinizde taşımadan veya siz uygulamayı açmaya çalışmadan hizmeti, sizin için gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda normal lensler gibi kullanımın kolay ve pratik bir şekilde tak-çıkar uygulamasından oluşacağını, güvenli bir şekilde kullanılabileceğini de söyleyebiliriz.

Piyasaya sürülmesi beklenen bu ürünü, ilk safhada görme bozukluğu yaşayan insanların denemesi için çalışmaların bu yönde devam ettiğini de belirtelim.

Kullanım Alanı Genişleyen Drone’lar

Günümüzde sık bir şekilde karşımıza çıkan drone’lar bir diğer adıyla “uçangöz” olarak da nitelendiriliyor. Kullanımı çok eskilere dayanan bu teknoloji harikası ürünler, ilk zamanlarında savaş alanında kullanılmaktaydı. Daha sonrasında insanlar zamanla başka kullanım alanlarının olduğunu keşfetti.

İlk safhada çeşitli etkinliklerde ve organizasyonlarda eğlence maksadıyla kullanıldı. Sonrasında ticari taşımacılık alanında çığır açtı. Yaşanan son gelişmelere bakıldığında ise ulaşımı zor alanların, ilaç ihtiyacını karşılamak için özelikle İngiltere, bu konuda faaliyet göstermektedir. İlaçların batı yakasındaki adalara deniz yoluyla taşınması uzun sürdüğünden drone ile taşınması çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmektedir.

Sağlık alanında yaşanan bir başka gelişme ise Afrika’dan geldi. Afrika’nın doğusunda yer alan Gana Cumhuriyeti için ulaşılması güç olan hastanelere ilaç, aşı ve gerektiğinde kan nakledilmesi için drone’ların kullanılacağı belirtildi. Görüldüğü üzere drone’lar sağlık alanında yaşamlarımızın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevirmen Kulaklık Teknolojisi

Yeni bir dil öğrenmek meşakkatli bir süreçtir. Emek ve sabır isteyen bir durumdur. Teknoloji ağının giderek büyümesiyle bu soruna da bir çözüm bulunmuştur. Eş güdümlü çalışan bu kulaklıklar Google tarafından geliştirilmiştir. Anlık iletişim kurma ile gerçekleşen bu ürün her dile dair hizmet vermektedir. Google Çeviri uygulaması ile kullanıldığında daha iyi verim alacağınızı söylemek mümkün.