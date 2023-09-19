Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir? dediğimiz de hayatı kolaylaştırmaya yarayan sistemlerin üretilmesi hızlandırılması olarak adlandırılabilir. Örneğin telefon, bilgisayar, kamera, fabrikalardaki üretim alanları, aletler ve daha fazlası teknolojinin birer ürünüdür. Bu gelişmeler ilk olarak doğal kaynakların bir araç vasıtasıyla işlenmesi ile birlikte kullanılmaya başlandı. Teknoloji, bu şekilde gelişmeye devam etti ve bugünlere daha modern bir şekilde geçmemizi sağladı. Yapay zeka, enerji üretimi, savunma sanayi ürünleri, çevre teknolojisi, mühimmat, nükleer teknoloji, bilgisayar mühendisliği, optik sistemler ve daha fazlası teknolojinin bize sunduğu nimetlerden bazılarıdır.

Okul ve Teknoloji

Okul ve teknoloji, özellikle ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren bir alandır. Eğitimin daha iyi olmasını sağlayan teknolojiler ile öğretmenler öğrencilere daha iyi ders anlatırken öğrenciler de teknolojiyi kullanarak daha iyi araştırma sonuçları elde edebilir. Türkiye’de eğitimde teknoloji alanında birçok yenilik yapılmıştır. Bu yenilikler arasında öğrencilere tablet dağıtma, okullardaki sınıflara bilgisayar yerleştirme, Eğitim Bilişim Ağı kurma, online eğitimi güçlendirme gibi birçok çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye, teknoloji ve eğitim alanında büyük bir gelişme kaydetmiştir. Türkiye’de eğitim ve teknoloji alanında yapılan son gelişme ise online eğitim alanında oldu. Bu yıl 2 kez yapılmak zorunda kalan online eğitim, ilk olarak deprem sebebiyle ve sonrasında salgın sebebiyle yapıldı. Yani toplamda 3 kez uzaktan ve online eğitim yapılan ülkemizde bu sistem daha da geliştirilerek daha verimli bir hale getirildi. Okulların tatil olmasıyla beraber bu sistem, öğrencilerin derslerinde geri kalmamasını sağladı.

Teknolojinin Etkileri

Teknolojinin etkileri konusunda bilim insanları çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu gelişme alanında yapılan bu gelişmeler insanları ne kadar etkiliyor? Teknolojik ürünlerin radyasyon seviyesi ne durumda? Teknoloji nereye gidiyor? Yeni teknolojiler ile birlikte insanlar nasıl etkilenebilir? Bu konularda kafa yoran uzmanlar, teknolojinin insan üzerindeki etkisini araştırmaya devam ediyor. Teknolojinin bilinen etkilerinden birisi radyasyon yaymasıdır. Doğal ortamın radyasyon yaydığını biliriz. Fakat teknolojik aletler, özellikle de kablosuz olanları daha fazla radyasyon yayabilir. Firmalar buna göre üretim yapmaktadır. Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren nükleer santraller de büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Çünkü eğer patlarsa ortaya büyük bir radyasyon saçılır ve bu da kanser oranlarında bir artışa sebep olur. Örneğin Çernobil’deki patlama buna bir örnektir.

Teknolojinin Çeşitleri

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, güvenlik teknolojisi, nükleer teknoloji, inşaat teknolojisi, elektronik, madencilik teknolojisi, uzay teknolojisi, finans teknolojisi, iletişim teknolojisi, askerî teknoloji, gıda teknolojisi, bilişim teknolojisi bunlara bazı örneklerdir. Teknolojinin çeşitleri ile örneğin yapay zeka teknolojisinden kısaca bahsedelim. Yapay zeka, endüstri 4.0 ile yaygınlaşmaya başlayan ve web 3.0 ile web 4.0 döneminde aktif rol oynayan bir sistemdir. İnsan gibi düşünen makineler yapma arzusu sayesinde hız ivmesi kazanan bu alan ile hayatımıza girecek binlerce araç tasarlanmaktadır. Yapay zeka halen gelişmekte olan önemli bir teknolojidir.

Peki teknoloji neden zararlıdır? Bu konuda bilim insanları ve uzmanlar çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Teknolojinin bilinen zararları arasında radyasyon yaymak bulunmaktadır. Özellikle kablosuz teknolojilerin yaydığı radyasyonun insan sağlığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Radyasyon, insanların genetiğinde değişimlere sebep olan bir maddedir. Havadan yayılabilen bu maddenin çeşitleri vardır. Bazıları duvardan geçemezken bazıları rahatlıkla geçebilmektedir. Yani eğer radyasyonlu bir ortamda yaşıyorsanız odanızı havalandırmanız bu noktada önemlidir. Teknolojinin diğer zararları arasında fiziksel ve zihinsel problemler, teknoloji bağımlılığı ve en önemlisi de siber zorbalığa maruz kalmak gelmektedir.

Son Gelişen Teknoloji

Hali hazırda gelişenler arasında yapay zeka, makine öğrenimi, karma gerçeklik, kuantum teknolojisi, elektrikli ve otopilot modunda bulunan araçlar, nano seviyesinde bulunan cihazlar, kripto paralar, bulut bilişim gibi çeşitli teknolojiler olmuştur. Özellikle de son zamanlarda kuantum teknolojisinde yeni gelişmeler yaşanmış, yapay zeka daha da gelişmiştir. Bulut bilişimde ise bulut tabanlı oyun hizmeti daha da yaygınlaşmaya başlamıştır. Elektrikli otomobiller ise gittikçe yaygınlaşmaya başlamaktadır. Nanoteknoloji ise önemli olan bir diğer teknolojidir. Çünkü bu teknoloji ile atom boyutuna ve belki de daha fazlasına kadar iniş mümkün olacak. Bu da hastalıkları inceleme ve iyileştirme gibi çeşitli faydalar sağlayacak.

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