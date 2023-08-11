Meydana gelen üzücü bir olayda, deneyimli kalıp ustası yaşamını yitirdi. Tragedi, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan bir site inşaatında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Hasan Arslan adlı usta, inşaatın 12. katında çalışırken dengesini kaybetti ve beraberinde kalıp tahtalarının kopmasıyla birlikte zemine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki diğer kişiler hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiler. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra ağır yaralanan Arslan'ı özel bir hastaneye sevk etti. Ancak tüm çabalara rağmen, Arslan'ın hayatını kaybetmemesi için yapılan müdahaleler sonuç vermedi.

Hasan Arslan'ın, inşaattaki son iş günü olduğu ve tamamlanan işin ardından işten ayrılacağı belirlendi. Ordu Ünye' de yaşanan bu elim olayın ardından soruşturma başlatıldı, detaylı incelemeler sürüyor. Olayın meydana geldiği inşaat projesi hakkında da ayrıntılı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.