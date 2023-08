İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini vatandaşların dilediği zaman ziyaret edebileceklerini söyledi. Başkan Taban, merkezin aylık rutinde 400 dolayında vatandaşı misafir ettiğini de dile getirdi.

İnegöl Belediyesi, bölgenin en donanımlı hayvan hastanesine sahip olan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Sadece tedavi imkanlarıyla değil; tesisteki yerden ısıtmalı kafeslerden, bakım alanlarına, sağlanan doğal ortamdan uzman ekiplerle sunulan hizmete kadar her şeyi ile eksiksiz bir tesis olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, vatandaşların ziyaretine de açık. İsteyen herkesin belirlenen saatler aralığında ziyaret edebildiği merkez, ayda yaklaşık 400 kişiyi misafir ediyor. Özellikle ailelerin çocuklarıyla gelerek merkezi gezdiği, burada beğendikleri hayvanları da sahiplendikleri ifade edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları merkezi yerinde görmek üzere de davette bulundu. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin sadece kedi ve köpek değil, zaman zaman yabani hayvanlara ve özellikle kuş türlerine de hizmet sunduğunu kaydederek; “Veteriner hekimlerimiz ile bu merkezde sokak hayvanlarına, yaralanmış yabani hayvanlara, çevre şehirlerden gelen pek çok hayvan türüne şifa dağıtıyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında bu merkezde 2700 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi. Bu çok ciddi bir rakam. Aynı zamanda 880 köpeğin de kısırlaştırması yapıldı. Tedavi edilen hayvanlar merkezdeki sağlık kontrolleri sonrası kırsal alanlardaki beslenme noktalarına bırakılarak doğal yaşamlarına devam ediyor. Beslenme noktalarına rutin olarak mama ve su tedariği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Sahiplendirme noktasında da ciddi bir çalışma yürütüldüğünü ve bazı yeniliklerin devreye alınmasıyla bu sürecin kolaylaştırıldığını belirten Başkan Taban, “Burada sadece tedavi değil, sahiplendirme de yapıyoruz. İlk 6 ayda 160 kedi ve köpeğin yeni yuvasına kavuşmasına aracılık ettik. Bunu yaparken de yenilikleri devreye almaya, süreci kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Son olarak hayvan sahiplenme işlemlerini kolaylaştırmak adına e-devlet üzerinden Hayvan Sahiplenme işlemini aktif hale getirdik. Bugün e-devlette İnegöl Belediyesi’nin hizmetleri arasında hayvan sahiplendirmeye girdiğinizde barınağımızdaki tüm can dostlarının fotoğraf ve bilgilerini görebiliyorsunuz. Buradan direk sahiplenme işlemi de yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

Merkezin sadece bir barınak veya hayvan hastanesi olarak hizmet vermediğinin de altını çizen Başkan Taban, “Sokak canlıları için doğal alanlarda oluşturduğumuz beslenme noktalarından tutun da belirli noktalarda sürekli yem verilmesine kadar bu merkez dışında da sürekli olarak bölgemizdeki canlılarla ilgileniyoruz. Merkezimiz de aynı zamanda bir tesis havasında ve burada her gün misafirler ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarını alıp geliyor, burada hayvanlarla zaman geçirebiliyor. Kedi ve köpek dışında zaman zaman burada kuş türleri, kısa süreli de olsa tedavi için gelen yabani hayvanların birkaç günlük misafirlikleri olabiliyor. At bölümümüz var, burada zaman zaman atlar olabiliyor. İnsanlar gelip merkezde bu hayvanları görebiliyorlar. Aylık ortalamada 400 dolayında misafir ağırlıyoruz” diye konuştu.

Özellikle okul dönemlerinde öğrencilerin merkeze gelmesini önemsediklerini ifade eden Başkan Taban, “Okullarımızla zaman zaman etkinliklerimiz oluyor. Bizler ailelerimizin de merkezimizi ziyaret etmesini istiyoruz. Hafta içi 11.00 ile 15.00 arasında merkezimiz ziyarete açık. Doğa içerisindeki merkezimizde çayınızı içip tesisi gezebilirsiniz. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizin sunduğu hizmeti yerinde görebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.