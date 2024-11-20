PİAR Araştırma şirketi, kasım ayında gerçekleştirdiği Türkiye siyasal gündem araştırmasında, partilerin oy oranlarındaki güncel durumu ortaya koydu.

10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıyla yapılan ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu soruldu.

CHP, yüzde 23,3 oy oranı ile birinci parti konumunu sürdürürken AK Parti’nin oy oranı yüzde 22,8’de kaldı.

PİAR Araştırma, Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası partisinin 1,5 puan, AKP’nin ise 2 puan oy kaybı yaşadığı analizi paylaştı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 23,3

AK Parti: Yüzde 22,8

MHP: Yüzde 6,6

DEM Parti: Yüzde 6,1

YRP: Yüzde 4,6

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,7

TİP: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0,8

BBP: Yüzde 0,7

DEVA Partisi: Yüzde 0,6

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 0,5

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

Kararsız: Yüzde 24,2

Diğer: Yüzde 0,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 30,7

AK Parti: Yüzde 30,1

MHP: Yüzde 8,7

DEM Parti: Yüzde 8,1

YRP: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 4,9

TİP: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

BBP: Yüzde 1

DEVA Partisi: Yüzde 0,8

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 0,6

Demokrat Parti: Yüzde 0,5

Diğer: Yüzde 1,1