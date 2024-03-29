31 Mart günü 81 ilde gerçekleşecek olan seçime sayılı saatler kaldı. Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı, adaylar arasındaki dengelerin sürekli değiştiğini belirtti.

İzmir’deki seçim durumunu değerlendiren Bayrakçı, “İzmir’de Hamza Dağ çok iyi bir aday oldu ve CHP ile arasındaki farkı kapattı. Ancak ben yine de İzmir’de 10 puanlık bir fark bekliyorum” dedi.

Ankara’daki seçimler hakkında konuşan Bayrakçı, “Ankara’da Mansur Yavaş’ın anketlerde net bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. AK Parti’nin adayı Turgut Altınok da milliyetçi kökenli olduğu için doğru bir adaydı. Mansur Yavaş’ın siyaset dışı bir duruşu var ve bu ona büyük bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak İstanbul hakkında konuşan Bayrakçı, “Biz bu gece veya yarın sabah resmi anket sonuçlarımızı açıklayacağız. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun anketlerde önde olduğunu görüyoruz” dedi.