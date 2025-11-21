Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı’nda sonbaharda etkileyici bir manzara yaşanıyor. Sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor. Çam, meşe ve gürgen ağaçlarında farklı renk tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan etkileyici hava, ziyaretçilerine adeta film sahnesinin içindeymiş hissi yaşatıyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bölge, havadan da görüntülendi.