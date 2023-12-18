Göreve geldiği ilk andan itibaren Mustafakemalpaşa’da oluşturduğu gönül seferberliği ve gönüllere dokunan hizmetleriyle ‘’ Mustafakemalpaşa’da sen ben yok, biz varız, her zaman biriz, beraberiz.’’ Mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hayata geçirdiği Hala Sultan Aşevi, Taziye Evi, Gıda ve Giyim Bankası sayesinde Mustafakemalpaşa’da hiçbir vatandaş yatağa aç girmiyor, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kurulan gönül seferberliğinin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Başkan Kanar ‘’ Bir gün değil her gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. ‘’ ifadelerini kullandı.

5 yıl içerisinde çığ gibi büyüyen yardımlar ile Mustafakemalpaşa’da 154.599 öğün sıcak yemek,100.660 adet gıda yardımı, 38.267 adet giysi yardımı yapıldı. 11 ili etkileyen asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi’nde Mustafakemalpaşa tek yürek olarak 30.919 adet giysi, 161.245 adet gıda ve hijyen paketi, 6.000 kişilik mutfak , 2 ton akaryakıt yardımı yapılarak, Mustafakemalpaşa’dan deprem bölgesindeki yaralar sarıldı.

5 yılda ilçeye 50 yıllık hizmet getiren Başkan Kanar ‘’ 2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz en kıymetli projelerden biride Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün hayata geçirilmesi oldu. Mustafakemalpaşa’da hiçbir vatandaşımız yatağa aç girmesin diye kurmuş olduğumuz aşevimiz sayesinde yüzlerce aile, bol protein içerikli menüler ile sıcak yemeklere kavuştu. Yüzlerce aile giysi ve gıda bankamız ile temel ihtiyaçlarını sağladı. Gönlü zengin ilçe halkımız sayesinde 5 yıldır her kurban bayramı aldığımız bağışlarla yıl sonuna kadar ocaklarımızın ateşi sönmüyor. Söz verdiğim gibi Mustafakemalpaşa’da her birey eşit şartlarda yaşayacak. ‘’ dedi.