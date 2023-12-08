Araştırma ve eğitim faaliyetlerinde daima mükemmeli hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sosyal bilimler alanında yetkin bireyler yetiştirmek, toplumsal sorunlara çözüm aramak ve aynı zamanda nitelikli araştırma potansiyelini artırmak amacıyla ‘Sosyal Bilimler Araştırma ve Veri Laboratuvarı’nı (DEUSOSLAB) kurdu.İZMİR (İGFA) - Sosyal bilimler alanında etkili ve öngörülebilir politikalar geliştirmek; öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara teknik altyapı imkanları ile geniş bir arşiv sunmak amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Sosyal Bilimler Araştırma ve Veri Laboratuvarı kuruldu.

Düzenlenen törene DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Üst Yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılar katıldılar. DEUSOSLAB’ın Türkiye çapında, sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara fiziki ve teknolojik altyapı olanağı sunacağını kaydeden DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay, projenin hayata geçirilmesinde DEÜ Rektörü Nükhet Hotar başta olmak üzere, Üniversitedeki birçok akademisyenin önemli destekler verdiğini söyledi. Prof. Dr. Asuman Altay, “Sosyal sorunlarla ilgili verilerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, proje geliştiricilere akademik ve teknik destek verilmesi noktasında laboratuvarımız Türkiye’de etkin bir konumda olacaktır. Sosyal bilimlere bağlı 9 fakültemizde, birbirinden değerli akademisyenlerimizin özgün proje ve çalışmalarını bu daha verimli şekilde hazırlamalarını umuyoruz” dedi.

ÇÖZÜM MERKEZİ OLACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sosyal bilimler alanında yetkin bireylerin yetiştirilmesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, DEUSOSLAB’ın bilgi ve bilimin ışığında geleceği şekillendirecek bir platform olarak hizmet vereceğini söyledi. Rektör Hotar, “Multidisipliner bir yaklaşımla tasarlanan bu laboratuvarda ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji ve daha birçok sosyal bilim dalında uzmanlaşmış akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımız bir araya gelerek, disiplinler arası çalışmalar yapabilecekler. Bu iş birliği, kuşkusuz, bilimsel araştırmalarımızın kapsamını genişletecek ve daha kapsamlı sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bu çerçevede birimimiz, Üniversitemizdeki akademik araştırmalara da destek olacak; yenilikçi çözümlerin üretildiği kamu-özel sektör iş birliklerinin gerçekleştirildiği bir 'veri merkezi' işlevi görecektir” şeklinde konuştu.