Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan genç çiftçi Şerife Yılmaz, kendisine ait inek ile çektiği selfie videosu sosyal medya da viral oldu. Yılmaz’ın sosyal medya hesabından "Hadi selfie çekinelim" diye paylaştığı videoda inek koşarak kameraya poz veriyor.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve Seydikemer'in Atlıdere Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Şerife Yılmaz, ailesinin çiftliğindeki ineklerle de ilgileniyor. Çiftlikte bir ineğe ‘Meltem, hadi selfie çekinelim’ demesiyle ineğin koşarak kameraya poz verdiği videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Şerife Yılmaz’ın videosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Yılmaz, "Sürekli birlikte olduğum için onların fotoğraflarını çekmeye başladı. Onlarda zamanla ekrandan kendilerini görünce hoşlarına gitmeye başladı. Onları isimleriyle çağırdığımda yanıma geldiler. Yaptığım bu videoları da sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Videoların bu kadar beğenilmesine çok şaşırdım. Bir günde takipçi sayım 70 bini geçti" dedi.

Kendisine sorulan '"Meltem'in dışında diğer hayvanlarda fotoğraf çekiniyor mu?" sorusuna Yılmaz, "Hayır. Aslında tek sempatik o değil, ondan daha çok sempatik olanlarda var. Ben hepsiyle aynı bağı kurdum" diye konuştu.

İşte o viral olan video;