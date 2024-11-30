Sözcü TV'de yayınlanan Para Politika programının sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Baki, Instagram hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" notunu paylaşmıştı.

Bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine sevenleri ekranlarda neden olmadığını sormuştu. Bu paylaşımın ardından Sözcü TV’den ayrıldığı ortaya çıkan Ebru Baki'nin yeni adresi de belli oldu.Baki, bundan böyle TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.