Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kitap okuma sözü verip ‘Kitap Kurdu’ olacağız diyen öğrenciler hediyelerini aldı.

Pazaryeri’nde ’ İkram Bizden Sohbet Sizden’ etkinliği kapsamında Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ile birlikte Beş Eylül İlkokulu ziyarette bulundular. Daha önce yapmış oldukları Beş Eylül İlkokulu ziyaretinde, kitap okuma sözü verip ‘Kitap Kurdu’ olacağız diyen öğrenciler sözlerini tutmasının ardından her bir öğrenciye kitap hediyesinde bulundular.