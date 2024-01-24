Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium’da düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Emeklilerden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranını memur emeklileri ile aynı seviyeye yükseltme kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5’er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça, bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25’lik artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.