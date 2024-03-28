Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü altı geçişi araç trafiğine açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü altı geçişi araç trafiğine açıldı. Çalışmalar kapsamında Vatan Caddesinde iyileştirme kazı dolgu ve kaldırım bordür imalatları yapılıyor. D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanacak yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100, TEM Otoyolu ve Yirim Dere üzerindeki 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 kilometre uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.