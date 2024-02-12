Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu çalışmaları kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesi kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlanarak trafiğe açıldı. Proje kapsamında Sakıp Sabancı Caddesi’nde aydınlatma direkleri montajı, Vatan Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serimiyle kaldırım parke imalatları, stat yolunda da yol genişletme kazı çalışmaları yapılıyor.

D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, 2x2 gidiş-geliş olarak ulaşım sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak.