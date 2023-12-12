Star Wars ile ilgili sorun, ne uzun zaman önce ne de çok uzakta olmamasıdır. 2015’ten beri her yıl bir filmimiz var, ister ana giriş ister yan film olsun ve bir başkası bir ay sonra inişe geçmeye hazır. Bu, serinin mistik yapısında ufalanma gibi moral bozucu etkiye sahip ve şimdi İmparatorluk Fırtına Askerlerini çevreleyen beyaz plastik kaplama kadar kırılgan. Öte yandan oyunlar daha seyrek. EA 2013’te Disney’den lisans aldığından beri yalnızca iki tane yayınladı: Star Wars Battlefront ve Star Wars Battlefront II. Ne yazık ki, bu göreceli kıtlık bir kalite garantisi değildir; gerçekten de EA’nın üçüncü ünvanı olan Star Wars Jedi: Fallen Order, keşiş kahramanlarına olduğu kadar Star Wars oyunlarının durumunun da kabulünü gösteriyor.

Dengeyi düzeltmeye hazır, Güç ile bağlantısını bastıran eski bir Jedi Padawan olan Cal Kestis, çünkü biri çağrı yönlendirmeyi etkinleştirebilir. Gezegen büyüklüğünde bir hurda yığını olan Bracca’nın gemi söküm bahçelerinde saklanarak yaşıyor. Yıldız Savaşları: Bölüm III – Sith’in İntikamı olaylarından sonra, Jedi’lardan galaksi çapında bir tasfiye başlatılır, Cal ve onun dağınık soydaşları İmparatorluğun tazıları tarafından avlanır. Şöyle ki, sinsi sinsi sinsi zealotlar fraksiyonu olan Engizisyoncular Tarikatı, kırmızı renkli testereler gibi dönen tırtıklı ışın kılıçları kullanan, modaya uygun siyahlarla kaplıydı. Cal, arkadaşı Prauf’u işteki bir kazadan kurtarmak için Güç’ü kullandığında, İmparatorluk Sonda Droid’inin kulakları delinir. Kendisinin gizlendiğini hisseder, Prauf onu kaçmaya çağırır ve işçi arkadaşları korkudan huzursuzdur. Kısacası herkes Engizisyonu bekliyor.

Kısa sürede paslı atıklardan koparılır ve iki kişilik mütevazı bir mürettebata sahip bir gemi olan Mantis’te uzaya fırlatılır: Cere Junda, acı dolu bir geçmişi olan eski bir Jedi ve bir tulum olan Greez Dritus pilot, bir hexapod ve bir çift gri koyun pirzolasının gururlu sahibi. Bitkilerden türetilmiş bir müshil gibi görünen ama aslında Cere’nin eski akıl hocası olan Eno Cordova’nın yıldızlararası izini takiben, galaksinin Kuvvetinin adlarını ve yerlerini içeren bir tür kozmik bellek çubuğu olan Jedi Holocron’u bulma arayışına girerler. duyarlı çocuklar. Bu, oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment’ın bizi canlı bir gezegen dizisi boyunca zıplamamıza göndermesine olanak tanıyan kullanışlı bir komplo parçası. En önemlisi, boş zamanlara da izin verir.

Fallen Order, Respawn’ın ilk üçüncü şahıs aksiyon-macera oyununu işaret ediyor ve etkileri hem akıllıca seçilmiş hem de kolayca belirleniyor: FromSoftware’in oyunlarından parçalar ve Uncharted’dan alınmış platform şeritleri var, ancak en önemlisi sağlıklı bir Metroid ölçüsüdür. Nintendo 1987’de, video oyunları söz konusu olduğunda, uzayın sınırsız bir boşluk olarak değil, yıldızlararası bir arka bahçe olarak ele alındığında çok daha eğlenceli olduğunu anladı – uzaylı dünyaların heyecanını veren, tekrar oynanabilir bir yol ve sır parçası olan onları aşinalıkla ısıtır. Dahası, keşfi teşvik etmek için Metroid Prime’dan ödünç aldığımız iki dokunuş var: her dünyayı kendi çatırdayan mavi bir hayalet gibi gösteren 3B holografik harita ve ikincisi, mitolojinin çıkarılıp kataloglandığı bir tarama teknisyeni.

Tarama, Cal’a eşlik eden, sırtına yapışan ve zor zamanlarda onu bipleyen, böcek gözlü bir droid olan BD-1’in izniyle geliyor. Rogue One: A Star Wars Story’deki K-2SO’nun ve Solo: Bir Star Wars Hikayesi’nin L3-37’deki rahatsızlıklarından sonra, tahmin edilebileceği gibi çalmak için programlanmış droidlerin sıkıcı çabalarına dayanıklı, sertleştirilmiş bir kabuk geliştirdim. göstermek. O halde, BD-1’in göze batmayan, parçalayıcı ve kullanışlı olması Respawn’a borçludur – bir düğmeye dokunarak size sağlık uyarısı verir, fermuarlar üzerinde yükselir ve sizi bir ileri bir geri hareket ettirir ve hatta düşman droidlerinin beynini yıkayarak onları getirmek için yanda. Respawn’ın robotlar konusundaki geçmişi göz önüne alındığında, bu darbe sürpriz olmamalı; Ne de olsa Titanfall 2’yi duygusal olarak berrak yapan Jack Cooper değil BT-7274’tü.

Fallen Order’ın erken saatleri, keşfinizin dallarının Cal’ın güçlerine dayandığı en güçlüsüdür. Güç ile bağını yeniden kurarken, sanki kış uykusundan yavaşça uyanır gibi, unutulmuş güçlerini geri kazanır (her Metroid macerasına, güçlendirilmiş zırhından sıyrılmış olarak başlayan Samus Aran’ın tonları, sadece hepsini bir araya getirmeye başlar) . Bunlar klasikleri içerir: çevredeki nesnelerle birlikte düşmanlarınızı itme ve çekme gücü; sıçrayışlarınıza yükselen bir dönüş ekleyen bir Jedi atlaması; nesneleri ve düşmanları, sanki şuruba daldırıyormuş gibi, zaman içinde yavaşlatma yeteneği; ve hatta ilkel bir duvar koşusu. Star Wars: The Force Unleashed’ın turbo destekli gezisi, Wookies’in tüylü futbollarını yaptığınız ve tek bir anda, gökten bir Star Destroyer’ı çekmek için bir Kuvvet kementi oluşturduğunuz.

Respawn, bu kısıtlanmış güç hissini desteklemek için savaşın sınırlarını aştı ve Sekiro: Shadows Die Twice’a bakıyor. Çatışmalar, seçeneklerinizi tartmanızı, açıklıklarınızı belirlemenizi ve rakiplerinizin vuruşlarını engelleyerek blok ölçerlerine zarar vermenizi gerektirir; Bu tükendiğinde, ölümcül bir darbeye açılırlar. (Çoğu zaman, her neyse; benim ana şikayetim, bazı düşmanların ölmeden önce birden fazla isabet almasıdır, bu da uyumsuz görünmektedir – neden blok ölçeri güçlendirip Sekiro’yu sonuna kadar kopyalamayasınız?) Işın kılıcı – azaltmak için fanlar coşkulu yığınlara, özelleştirilebilir, bir dizi hilts ve renk tonu sunar – güçlü bir his verir, ancak yalnızca doğru şekilde kullanıldığında. Eğer tetikte değilseniz, kolayca büyük gruplara düşebilirsiniz. Ara sıra, sağlık uyarılarınızı yeniden dolduran, taze düşmanlar ortaya çıkaran, beceri ağacını kurcalamanıza izin veren ve ölürseniz sizi dünyaya geri püskürten meditasyon noktalarıdır.

Cere, Cal’a, “Başarısızlık yolculuğun bir parçası,” dedi, ama bu rahatlatıcı bir duygu olsa da, Fallen Order’ın bazı böcekleri karşısında böylesine sabırlı bir şekilde sakinliğini koruduğunu görmek isterdim. Bunlar, Kashyyyk’te sizi ağa sarmak için bekleyen ürpertici türler değil; daha ziyade, dünyayı donduran, düşmanlarınızı mankenler gibi yerlerine yerleştiren ya da sizi haritadan aşağıya gönderen türlerdir. Bunları uzun yükleme süreleriyle birleştirirseniz, sabrınızın, bu uğultulu Jedi Konseyi toplantılarından birine katlanmak zorunda kalmanız durumunda olacağı gibi test edildiğini hissedersiniz. EA’nın fanatik bir şekilde kendini adamış gibi göründüğü Frostbite yerine Unreal Engine 4’te çalışan Respawn’ın oyunun çıkışını bir veya iki yama uğruna geri alamamış olması utanç verici.

Sabrınız başka şekillerde test edilir. Biraz kafa karıştırıcı bir şekilde, meditasyon noktaları hızlı seyahate izin vermiyor, geriye dönüşü bir boğaya çeviriyor. Bununla birlikte, oyunun daha ferahlatıcı notlarından biri, savaşın sessiz duruş süresine oranıdır. Geniş uçurumların üzerine tırmanmanıza ve Güç destekli bulmacalardan bazılarını düşünmenize neden olan havadar mezarları sevdim. Aynı şekilde, eski gezegenlere geri dönmek, sırları ortaya çıkarmak (koleksiyon kıyafetleri, BD-1 için boyama işleri vb.) Veya olay örgüsüne dayalı yolları ortaya çıkarmak, Cal ve mürettebatının Lucas’ın ayrıntılarıyla parıldayan dünyadaki yerlerine inmesine yardımcı olur. Yeşil sarmaşıklara hapsolmuş bir Cumhuriyet Savaş Gemisinin veya Zeffo’daki donmuş köylerin, rüzgarlarda dalgalanan bayrakları ile gösterimi: Bir Star Wars oyunu yapma hayali, görsel sanatçılardan payına düşeni çekmiş olmalı. ve Respawn ekibinin becerilerinin gelişmeye başladığını hissedebilirsiniz.

Hikayenin manzaralar tarafından gölgede bırakılması şaşırtıcı değil; aslında, saksı planlarıyla Star Wars’un her zaman dayandığı şey budur. Neyse ki, karakterlerin kendilerine ait bir kıvılcımı var, en iyisi kötü adam, İkinci Kız Kardeş adında bir Engizisyoncu. Elizabeth Grullon tarafından canlandırılıyor ve göründüğü sahneler, özellikle daha sonra, karınca benzeri miğferini çıkardığında ve kaynayan bir hırıltıyla değiş tokuş ettiğinde, acımasızlığının voltajıyla yüklü. Cal, soluk tenli ve bakır gibi saçları olan Cameron Monaghan tarafından canlandırılıyor. Onun en önemli hareketi, alt dişlerini taşıyan çenesini dışarı çıkarmaktır: galaksiler arası olarak ezilenlerin görünüşü. Monaghan’ın Joker’i canlandırdığı televizyon programı Gotham’ın izleyicileri, Cal’ın Dark Side için palyaço oynamasıyla kıkırdayan bir volte-surat umabilir. Böyle bir şans yok. Ama iyi haber şu ki, Skywalker’ların sıkışık çabalarından yoksun ve dolambaçlı yürüyüşünde rafine edilmemiş bir potansiyel önerisi var. Duygu havada – devam filmini getirin!