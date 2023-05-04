Starbucks kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.

Yüksek enflasyon kahve fiyatlarını da vurdu. Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu.

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 44 liraya, büyük boy ise 49 liraya yükseldi.

Küçük boy Mocha fiyatları 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liraya çıktı.

Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liraya çıkarken, büyük boyu ise 76 liraya yükseldi.