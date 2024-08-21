Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks Türkiye’nin ilk kez düzenlediği ve Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce tasarımcının yoğun ilgi gösterdiği Cup Design projesinin kazananları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Starbucks Türkiye, Studio Mercado ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile ‘Burası Senin Yerin’ teması altında bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma kapsamında, 1500’ün üzerinde tasarım jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken beş finalist arasından Mavisu Demirağ’ın tasarımı birinci seçildi. Kahvenin, farklı zaman dilimlerinde ve mekanlarda hayat bulmasından ilham alan Mavisu Demirağ’ın tasarımı Starbucks’ın ikonik bardakları arasındaki yerini alarak, seçili mağazalarda sergilenecek.

Starbucks bardaklarına yepyeni bir soluk getiren yarışmanın ikincisi ise Starbucks’ın Blonde Roast kahvesinden ilham alarak yumuşak ve akıcı çizgilerle huzurlu bir estetik yaratmayı amaçlayan Melis Ece Hacıbeyoğlu oldu. Melis Ece Hacıbeyoğlu tasarımında, pastel tonlardaki yeşil ve sarı renklerle, kahvenin zarif ve keyifli tadını görsele taşıyor.

Yarışmanın üçüncülüğünü ise tasarımıyla her anın mutluluk Siren'ini ifade etmeyi amaçlayan Aslı Arıburnu kazandı.

Yarışmada Dereceye giren ilk 3 tasarımdan 1’incisi iPad Pro & Tasarımın bardaklara basımı ve seçili mağazalarda sunumu, 2’ncisi iPad Air & Starbucks Rewards 300 Yıldız, 3’üncüsü ise iPad & Starbucks ürünlerinden oluşan hediye paketi ile ödüllendirildi.