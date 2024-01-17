Starwood A.Ş. yönetiminden yapılan açıklamaya göre, firma bünyesinde yer alan 1500 mavi yaka çalışanların maaşlarına Ocak, Şubat, Mart aylarında yüzde 25 özel prim uygulanacak. Böylelikle mavi yaka çalışanların en düşük maaşı 25.000 TL olacak.

Yaşanan fiyat artışları karşısında çalışanlarına destek olmak isteyen Starwood A.Ş. yönetimi Ağaç İş Sendikası ile yaptığı olumlu ve yapıcı gelişmeler neticesinde normal şartlar altında Nisan ayında yapılması gereken zammı beklemeden, yılın ilk çeyreğinde mavi yaka çalışanlarını rahatlattı. Starwood A.Ş. yetkililerinden edinilen bilgiye göre, mavi yaka çalışanlarının en düşük maaşı 25.000 TL olurken, yeni işe girecek olan mavi yakalılar da 22.000 TL maaş ile iş başı yapacak.

İnegöl’de büyük bir istihdam sağlayan Starwood A.Ş.’nin yetkilileri, bu yıl da mavi yakalı çalışan alımının sürdüğünü, ülkemiz için katma değer yaratmaya, istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Bülten