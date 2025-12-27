TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz gün yürürlüğe giren ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Türkkan, paketteki infaz düzenlemeleri sonrası cezaevlerinden tahliyelerin başlamasının ardından bazı Telegram gruplarında ağır suçlara ilişkin ilanların paylaşıldığını öne sürdü ve bunun kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

"GASP VE ÖLDÜRME İLANLARI PAYLAŞILIYOR"

Resmî sosyal medya hesabından da açıklama yapan Türkkan, şunları söyledi: "Bu paketi adeta bir şans oyunu gibi gören bazı mahkumlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp ve öldürme gibi suçlar için ilanlar paylaşmaya başladı. 'Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım' diyerek İzmir’in farklı bölgelerinde mekan kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz ve adam kaçırma gibi suçları duyuruyorlar. Bu kanunun yol açtığı sorunlardan biri de budur."

"MEKAN KURŞUNLAMA HİZMETLERİ SUNULUYOR"

Türkkan, kürsüde paylaşılan ilanlardan bazılarını da aktararak, "İzmir’in çeşitli yerlerinde mekan kurşunlama, mekan kundaklama, adam yaralama ve not bırakma hizmetlerimiz mevcuttur" ifadelerinin yer aldığını belirtti.