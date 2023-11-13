Starwood Orman Ürünleri fabrikası çalışanlarının Futbol Turnuvası sona erdi.

İnegöl Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen futbol turnuvası etkinliği sona erdi. Starwood Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği etkinlik, Starwood çalışanlarını bir araya getirdi.

Turnuva, GÜMÜŞSPOR Tesisleri'nde (Cihangir Hst. Arkasında) gerçekleşti ve 20 takımdan 240 oyuncunun katılımıyla renkli bir atmosfer oluşturdu. Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit, turnuvanın başlangıcında yaptığı açıklamada, "Bu yıl turnuvaya bir yenilik katarak çocuklarımızın da spor yapmaları ve eğlenmeleri için yaş gruplarına uygun futbol takımları kurduk. Sizlerle birlikte çalışan tüm ekibinizi davet etmenizi ve katılımları için teşvik etmenizi rica ediyorum" dedi.

Turnuvanın ardından düzenlenen özel ödül töreninde başarı elde eden takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. İnegöl TRT Haber Muhabiri Yakup Diricanlı'nın oğlu Emir Ali Diricanlı'ya özel bir forma hediye edildi. Final maçının başlama vuruşu da Emir Ali Diricanlı tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik, çocukların katılımıyla renklenen özel bölümde yapılan patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları ile tamamlandı. Starwood ailesi, spor, dayanışma ve eğlence dolu bir gün geçirerek güçlü bir birlik ruhu oluşturdu.

Haber Merkezi