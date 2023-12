Öldüren ve ilham veren bir kart savaşçısı

SeamWorld Quest, büyüyen güçlü oyun kartlarından oluşan bir desteyi kendi isteğinize göre bükmeniz gereken baştankara karşılaşmalar dizisidir.

Ancak o zaman bile, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, savaş sisteminden başlayarak kendine özgü bir yol izliyor. Buradaki her tur, her takım üyesinin ayrı destelerinden alınan rastgele bir elde üç hücum ve savunma kartı oynamanıza izin verir. Daha güçlü kartlarınızı yalnızca, oyunun buhar para birimini yeterince oluşturduğunuzda oynayabilirsiniz, bu da daha zayıf kartlar oynayarak birikir.

Bu, oyunun akıllı kombo sistemini besler ve böylece tek bir karakterin destesinden üç kart oynamak yıkıcı (veya onarıcı) bir bonus hamlesi tetikler. Ayrıca, diğer takım üyelerinin desteleriyle birlikte oynanmanın yararına olan özel kartlarla da karşılaşacaksınız ve elinizi kısmen yeniden karıştırmanıza izin veren ince bir atma sistemi var.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech kendisini benzerlerinden ayıran sadece savaş sisteminde değildir. Bu, geleneksel RPG mekaniğini metalik bir kaşı kaldırırken açık kollarla karşılayan bir oyundur.

Savaşlar arasında ekrandan ekrana dolaşmakta, bozuk paralarla dolu kutuları kesmekte ve gizli sandıkları keşfetmekte özgürsünüz. Temel bir kart oluşturma sistemi var ve kahramanlarınızı yeni silahlar ve zırhlarla donatabilirsiniz.

Ayrıca sevimli karakterler tarafından sunulan, hızlı bir şekilde yazılmış diyalogların yer aldığı tamamen derinlemesine bir hikaye var. Özellikle derin veya orijinal bir şey bulamazsınız, ancak aynı anda klasik kahramanlık kinayeleri büyük bir sıcaklık ve coşkuyla gönderir ve kutlar.

Developer Image & Form, beş güçlü SteamWorld serisini birbirine bağlayan kendine özgü bir elle çizilmiş sanat tarzı ürettiği için kesinlikle resimlerinde forma sahiptir. Bu özel giriş, korsanlardan veya araştırmacılardan çok şövalyeler ve büyücüler dünyasıdır. Ancak her karakter, tanıdığımız ve sevdiğimiz tüm gıcırtılı eklemler ve paslı yüzeylerle hala güzelce canlandırılmış bir otomat.

Her zaman bu Switch ve PC bağlantı noktasının mobil cihazlarda en iyi şekilde oynayacağı görülmüştür ve bu büyük ölçüde doğrulanmış bir görüştür. Kart dövüşçüleriyle uğraşırken bir dokun ve sürükle sistemini yenemezsiniz ve dünya navigasyonu tam olarak ideal olmasa da, çekirdek savaş harika hissettiriyor.

Ancak arayüz mükemmel değil. Örneğin iPad’de oynarken bir gruptaki en büyük düşmanı seçmeyi ara sıra biraz zor buldum, ancak doğrudan bir dokunuş yeterli olduğunda rakipleriniz hakkında bilgi edinmek için bir menü sistemine dokunmak zorunda kalmanız can sıkıcı oluyor.

