Orijinal Super Mario 3D World, Wii U’da en çok beğenilen oyunlardan biriydi ve bunun iyi bir nedeni vardı. Tamamen benzersiz ve oynaması harika bir şey yaratmak için hem 2D hem de 3D enkarnasyonlarından ilham alarak tüm Mario serisinin en önemli noktalarından biridir. Dünyayı Cat Mario ile tanıştırdı ve Captain Toad: Treasure Tracker için yolu açtı. Yenilenmiş bir Switch sürümü almasıyla ilgili tek şaşırtıcı şey, daha önce gerçekleşmemiş olmasıydı – ama oğlum, Super Mario 3D World + Bowser’ın Fury’si beklemeye değer.

Buradaki asıl çekicilik, özellikle orijinal oyunu oynamış kişiler için Bowser’ın Öfkesi. Daha önce, kendi başına yepyeni bir oyun olabileceğini hissettiğini ve jeneriğin yuvarlanmasını gördükten sonra bu hissin hala gerçek olduğunu söylemiştim. Elbette, Bowser’ın Öfkesi tipik Mario oyununuzdan daha kısadır, ancak bu onu daha az taze ve orijinal fikirlerle, çok çeşitli zekice bulmacalarla ve bulunacak ve toplanacak birçok sırla dolu yapmaz. Kesinlikle eksik hissettirmiyor ya da ana olaydan sadece kısa bir dikkat dağıtıcı gibi geliyor – çoğu için Bowser’ın Öfkesi ana olay olacak ve o noktayı kazanıyor.

Lake Lapcat adlı kendi büyük, açık dünyasında yer alan – Super Mario Odyssey’deki dünyalardan birini düşünün, ancak daha büyük ölçekte – Bowser’s Fury sizi her zamanki gibi dünyayı kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda Bowser’ı kendinden kurtarmaya çalışırken görüyor . İçine bir şey girdi ve çok büyüdü ve çok kızdı. Bowser Jr., eski, sürekli öfkeli babasını geri ister, bu yüzden Bowser-zilla’nın öfkesini yatıştırmanın bir yolunu bulmak için Mario ile beklenmedik bir ittifak kurar.

Bu, her biri çeşitli farklı platform bulmacalarına ev sahipliği yapan tuhaf ve harika adalarla dolu bir gölde bir maceranın temelini atıyor. Bowser’s Fury, uçurumlardan tırmanan boru labirentlerinde gezinmeye, eski bir kolezyuma girmekten bir jet-ski parkurunda Plessie’ye binmeye kadar, Bowser’s Fury sürekli olarak işleri karıştırır ve temel Mario temellerini bükmenin yeni yollarını bulur. Dikeylik büyüktür ve çoğu seviye, içinden ve etrafından geçen platform yolları olan yüksek yapıların etrafında inşa edilir.

Ama Bowser’ın Öfkesini diğerlerinden ayıran şey… Bowser’ın öfkesi. Herhangi bir zamanda, dev Bowser uyanabilir ve güneşli gökyüzünün yağmur, rüzgar ve kasvet yoluna girmesine ve her türlü yeni engelin gökyüzünden düşmeye veya yerden yükselmeye başlamasına neden olabilir. Aslında, Bowser’ın Fury’sinde her seviyenin iki versiyonu vardır, standart olan ve yağmurlu ateş, kayaların yoluna girdiği taş, lav, daha agresif düşmanlar ve Bowser’ın ateş nefesi ile daha zor olan ikincisi.

Ancak Bowser’in öfkesinin “yardımı” ile ulaşılabilecek sırlar ve yerler de var, onu aksi takdirde yok edilemez bazı blokları yok etmeye ikna ederek ya da başka türlü olması gereken yerlerde yeni bir yol oluşturmak için bu yeni engellerden bazılarını kullanarak. Hiçbiri olmayacak. Ve eğer meydan okumaya hazırsanız, bir öfke sırasında seviye tamamlamanızı zamanlamaya çalışmak faydalı olabilir – bunu yapmak büyük Bowser’a biraz zarar verir ve yaklaşan patron dövüşlerini biraz daha kolaylaştırır.

Bowser’ın öfkesi ‘sert’ bir moddan daha fazlasıdır; Bu, ne kadar sakıncalı olursa olsun her an tersine çevrilebilen bir oyundur ve bununla birlikte bir heyecan ve öngörülemezlik katmanı gelir. Can sıkıcı olabilir, ancak nadiren can sıkıcı hale gelir ve birdenbire kendinizi çabalarken bulursunuz çünkü Bowser sadece yanlış zamanda uyanır, eğlencenin bir parçasıdır. Bowser’s Fury, akıllı, orijinal bir konsept alır ve onu kusursuz bir şekilde sunar.

Aynı şey, hem 2D hem de 3D Mario oyunlarından etki alan ve tamamen yeni bir şey yaratan bir oyun olan Super Mario 3D World için de söylenebilir. Super Mario 3D World, 3D platformcular için tipik olan büyük, açık alanlardan (Bowser’ın Öfkesi dahil) ziyade, zamanlayıcılar ve kontrol noktaları ile tamamlanan ayrık, çoğunlukla doğrusal seviyelerle doludur. Başlangıçta başlayıp bitişte bitirmek üzereler, olabildiğince çabuk ve yol boyunca ölmeden, klasik yandan kaydırmalı Mario tarzı. Bunun içinde, büyük ölçüde bir 2D platform tasarım felsefesini yansıtan, ancak bulmacalara ve olasılıklara yeni bir katman getirmek için ek derinlik unsuruna sahip seviyeleriniz var.

Bazen bu, Z ekseni boyunca hareket için neredeyse hiç yer bırakmayan bir uçurumun yüzündeki platformlardan oluşan bir seviyeye sahip neredeyse 2.5D tür bir oyun anlamına gelir; diğer kurslar, sabit bir kamera ile çalışmasına rağmen neredeyse bir Super Mario 64 seviyesinin açık doğasını taklit eder. Çoğu seviye, bu iki uç nokta arasında bir yerde çalışır, çoğunlukla soldan sağa doğru doğrusal bir ilerlemeyi takip eder, ancak gergin bir halattan ziyade geniş bir yol boyunca, çoğunlukla 2D Mario’ya benzeyen ancak bazı düzgün küçük üç boyutlu bükülmelerle dolu bulmacalarla dolu. Bu, Spyro’nun açık seviyeleri veya Crash Bandicoot’un yatay platformlar için çoğunlukla ticaret yapan dikey platformlama tarzı değildir; Bu, dışarıdaki hiçbir şeye benzemeyen bir 3D platform oyununa yönelik bir yaklaşımdır (belki de önündeki Super Mario 3D Land hariç).

Üstelik, tüm klasik Super Mario anlamsızlık ve eğlenceyle dolu. Özellikle (şaşırtıcı derecede acımasız) sonraki seviyelerde pek çok zorluk var, ancak oyunu kendiniz için daha kolay veya daha zor hale getirmek istiyorsanız bunu yönetmenin birçok yolu var. İçinde Cat Suit ve Cat Suit ile birlikte gelen tüm duvar tırmanma, pençe kaydırma tuhaflıkları var. Super Mario 3D World, diğer birkaç oyunun eşleşebileceği saf, karmaşık olmayan bir eğlencedir.

Switch sürümü bunu önemli ölçüde değiştirmez, ancak birkaç güzel eklemeyle birlikte gelir. Çevrimiçi çok oyunculu oyun bir nimettir ve yalnızca COVID nedeniyle değil; Super Mario 3D World tek başına ne kadar eğlenceli olursa olsun, arkadaşlarınız ve aileniz için çok daha iyi ve çevrimiçi seçeneğe sahip olmak oyunun bu yönünü fazlasıyla açar. Yaratıcı ekran görüntüleri çekmeyi ve paylaşmayı seven kişiler için, yalnızca ekran efekti olarak değil, doğrudan oyun dünyasına yerleştirebileceğiniz çeşitli filtreler ve kilidi açılabilir damgalarla tamamlanmış bir fotoğraf modu vardır. Koşma hızı ve atılmanın ne kadar hızlı şarj edildiği gibi her seviyede gezinmeyi biraz daha akıcı hale getiren bazı kullanışlı küçük ayarlamalar var.

Tüm Mario serisinin en iyi oyunlarından birini Switch’e, arada sırada birkaç küçük ayar ile getirmek, bir Super Mario 3D World yeniden paketlemesini herhangi birinin Switch kütüphanesinin önemli bir parçası haline getirmek için yeterli olurdu. Ancak Super Mario 3D World + Bowser’ın Öfkesi, tamamen yeni bir bağımsız oyun ve bunda mükemmel bir oyun olabilecek bir şeyin eklenmesiyle çok daha ileri gidiyor.