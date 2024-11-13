Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki gün sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetimleriyle dolu dolu bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önceki gün ziyaretçileri sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetimleriydi. ASKON-Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Dönmez, Kocaeli Sinop Dernekler Federasyonu (KOSİDEF) Başkanı Vekili Necmettin Demirel, Sivas Federasyonu Başkanı Zafer Dolu, Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Aslan ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilci Halil Aslan ile yöneticileri Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Şehrin yönetiminde her kesimden farklı görüş ve önerileri dinleyerek yol haritasını belirlediklerini ifade eden Başkan Büyükakın, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükakın, ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora, altyapı ve üst yapı çalışmaları hakkında sivil toplum kuruluşları temsilcilerine bilgi aktardı, ihtiyaçları dinledi.

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