MİLGEM projesi çerçevesinde, 7 tane istif sınıfı fırkateynin inşası devam ediyor. Yerli imkanlarla inşa edilen milli gemilerde Türk firmalarının teknolojileri kullanıyor. Gemiler hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “MİLGEM Projemizin ilk gemisinde, yani ada sınıfının birinci gemisinde yüzde 20 civarı olan yerlilik oranı 5. gemimiz TCG İSTANBUL ile yüzde 80’lerin üzerine çıkmış vaziyette” dedi.

Türk savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM, MİLGEM projesi çerçevesinde Mavi Vatan’a kazandırılan milli gemilerle de adından söz ettiriyor.

Türkiye’nin ilk milli korvet projesinde, ana alt yüklenici olarak 4 adet ada sınıfının teslim edilmesinde kritik görevler üstlenen STM, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’un da ana yüklenicisi ve tasarımcısı konumunda. TCG İSTANBUL’u bu yıl Türk donanmasına teslim eden STM, ona kardeş olacak 7 adet istif sınıfı fırkateynin inşasına da 3 farklı sivil tersanede devam ediyor. Yüksek teknoloji imkanlarla inşa edilen gemiler de Türk firmalarının ürünleri kullanıyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, MİLGEM projesi çerçevesinde üretilen gemiler hakkında bilgi verdi. Güleryüz, “Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, özellikle ileri mühendislik isteyen alanlarda her türlü desteği veren bir mühendislik firmasıyız. MİLGEM projesi, başından beri başta Türk Deniz Kuvvetlerimizin tasarım desteğiyle başlayan bir hikayede STM adım adım daha fazla rol, sorumluluk alarak, İ sınıfı fırkateynimizin ilki olan TCG İSTANBUL’un ana yükleyicisiydi. Sonrasında TAİS grupla beraber STM olarak İ sınıfı fırkateynin inşası devam ediyor. Şu anda 7 tane istif sınıfı fırkateynimiz, 3 farklı tersanede STM’nin mühendislik ve tasarım sorumluluğu aldığı şekilde devam ediyor. Projelerimiz gayet iyi gidiyor. Askeri dericilikte ülkemiz gerçekten kendini ispatladı” diye konuştu.

Yerlilik oranın yüzde 80’nin üzerinde olduğunu belirten Güleryüz, “STM’nin de hem tasarım mühendislik gücü başta olmak üzere mühendislik yetkinliğiyle çok önemli katkıları oldu. Askeri denizcilik ekosistemimiz içinde farklı firmalarımızın birçok ürünü var. MİLGEM Ada Sınıfı projemizin ilk gemisinde yüzde 20-25 olan yerlilik oranı şu anda yüzde 80’lerin üzerine çıkmış vaziyette. Özellikle ihracat bizi motive ediyor. Yurt dışında da önemli ihracata imza attık. Ukrayna Deniz Kuvvetleri için, 2 adet ada sınıfını temel alan korvetin inşasına devam ediyoruz. Malezya Donanması için de 3 korvet inşa edeceğiz. Yurt dışına bir gemi sattığınız da STM’nin yanında aslında 100’den fazla Türk firmasının ihracatını da gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.