Asset GLI 2028 stratejik hedefler ve iş geliştirme toplantısında konuşan şirket CEO’su Uğur Tekin, Türkiye’nin ekonomik geleceğinin e-ihracattan geçtiğini ve bu konuda da ülkenin stratejik bir konumda yer aldığı için ideal bir merkez haline geldiğini söyledi.

Asset GLI 2028 stratejik hedefler ve iş geliştirme toplantısı İstanbul’da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Birçok katılımcının hazır bulunduğu toplantıda önemli isimler de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren şirket CEO’su Uğur Tekin, Türkiye’nin e-ihracatta stratejik konuma sahip olduğuna değindi. Ülkenin ekonomik güçlenmede geleceğinin e-ihracattan geçtiğini de belirten Tekin, Türkiye’nin stratejik konumunun ve e-ihracatın ekonomik kalkınma için gerekli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Asya ile Avrupa’nın kesişim noktasında yer almasının ülkeye büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Uğur Tekin, “Coğrafi olarak çok önemli bir noktadayız. Hem Asya hem de Avrupa pazarlarına kolayca erişebiliyoruz. Bu stratejik konum, Türkiye’yi e-ihracat için ideal bir merkez haline getiriyor” dedi.

“Bu alanda yapılan yatırımlar, gelecekteki ekonomik büyümemizin temel taşlarını oluşturacak”

E-ihracatın, ülkenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynadığını söyleyen Tekin, dijitalleşme ve e-ticaret altyapısının güçlendirilesinin de önemine değinerek, “E-ihracat, geleneksel ihracat yöntemlerine göre daha hızlı çözümler sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin global pazara erişimini kolaylaştırarak, ülkemizin ekonomik büyümesine büyük katkı sağlıyor. Teknolojiye yapılan yatırımlar ve dijitalleşme sürecinin hızlanması, Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artıracaktır. Bu alanda yapılan her yatırım, gelecekteki ekonomik büyümemizin temel taşlarını oluşturacaktır” diye konuştu.

“E-ihracat, Türkiye’nin dünya pazarlarında daha güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacak”

Son olarak, hükümetin ve özel sektörün e-ihracatı teşvik eden politikalar geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Uğur Tekin, “E-ihracat, Türkiye’nin dünya pazarlarında daha güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacak. Bu yüzden, hükümetin ve özel sektörün el ele vererek, e-ihracat ekosistemini desteklemesi gerekiyor. Geleceğe dair umutluyuz ve e-ihracatın Türkiye’yi ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.