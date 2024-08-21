TikTok'ta yaşanan korkunç bir olay, canlı yayında bir sosyal medya fenomeninin ölümüne tanıklık eden izleyicileri dehşete düşürdü. Fenomen, su dolu bir varilin içine baş aşağı girerek tehlikeli bir gösteri yapmak isterken, beklenmedik bir şekilde varilin içinde sıkıştı ve boğularak hayatını kaybetti. O anlar, canlı yayın sırasında anbean kaydedildi, ancak izleyiciler bu durumun farkında değildi.

Olayın ardından, izleyiciler tarafından birçok yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Bu platformun derhal kapatılması gerekiyor" şeklinde sert bir tepki gösterdi. Bir başka izleyici ise, "Hayatımda izlediğim en dehşet verici şeydi" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Üçüncü bir kullanıcı ise fenomenin bu tehlikeli hareketi para kazanmak için yaptığına inanamadığını ifade etti ve "Para uğruna yaptıkları inanılır gibi değil" yorumunda bulundu.