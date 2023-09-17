MASKİ Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında suyu en pahalı veren Türkiye’nin 2. Büyükşehir Belediyesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaştı. "Haberde bahsedeilen bedellerin tamamı eklendiğinde MASKİ, su fiyatlarında Eylül ayı itibariyle 30 Büyükşehir içerisinde 15. sırada yer almaktadır" denildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), son günlerde su fiyatları ile ilgili eksik veri ile yapılan yanıltıcı haberlere karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yaptı.

MASKİ’den yapılan bilgilendirmede Eylül ayı su fatura bedelleri karşılaştırmasında 15. sırada yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“MASKİ Genel Müdürlüğümüz, yapılan gerçek dışı haberde 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en yüksek su fiyatı olan 2. Kurum olarak gösterilmiştir. Yapılan haberde eksik veriler kullanılarak sadece su ve atıksu bedelleri dikkate alınmıştır. Ancak su faturalarına bu iki bedel ile birlikte bakım bedelleri ve diğer ücret kalemleri de yansıtılmaktadır. Bu bedeller hesaba katılarak 1 metreküplük suyun maliyetine göre 30 Büyükşehir’in 2023 yılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Eylül ayı su fatura bedelleri karşılaştırmasında Manisa, 15. sırada yer almıştır. Yapılan değerlendirme en yüksek ücret tarifesinin olduğu 1. Gruba göre yapılmıştır. Diğer gruplar baz alındığında ise Manisa, çok daha alt sıralardadır. Vatandaşlarımız, su faturalarında sadece su ve atıksu bedellerini değil tüm bedellerin ödemesini yapıyor. O nedenle kıyaslamanın tüm bedeller dikkate alınarak yapılması daha doğru olacaktır.

MANİSA’DAKİ İLÇE MERKEZLERİNDE 3 FARKLI SU FİYATI UYGULANMAKTADIR

Manisa’da ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre Büyükşehir Belediye Meclisi MASKİ Genel Kurulu tarafından 3 farklı su birim fiyatı belirlenmiştir. Buna göre; 1. gruptaki Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Akhisar, Salihli, Soma ve Alaşehir ilçelerimizde 16, 54 TL; 2. gruptaki; Kula, Saruhanlı, Ahmetli ve Sarıgöl ilçelerimizde 16,15 TL; 3. Grup Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi, Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçe merkezlerimizde ise 15,02 TL’dir. Atıksu bedeli ise bu fiyatların yüzde 50’si kadardır.

SU BİRİM FİYATI KÖYLERDE 3,76 TL, BELDELERDE İSE 7,51 TL

Manisa’daki 1.088 mahallemizin 780’i köyden mahalleye, 68’i ise beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yeridir. Bu kapsamda 780 köyümüze suyun tonunu 3,76 TL’den temin etmekteyiz. 68 beldemize ise, 7,51 TL’den suyun tonunu vermekteyiz.

Su faturaları sadece su ve atıksu fiyatlarından oluşmamaktadır. Bu kapsamda su faturalarından MASKİ’nin 1 Aralık 2020 tarihinde almaktan vazgeçtiği hat bakım ve işletim bedeli ile birlikte diğer ücret kalemlerinin eklenmeden eksik verilerle yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Faturalara yansıtılan tüm bedellerin dikkate alınarak kıyaslama yapılması yerine sadece iki ücret kalemini kıyaslamaya alıp diğer bedeller sanki vatandaştan alınmıyormuş gibi gösterilmesi ne kadar doğru bir yöntemdir? İller arası ucuzluk pahalılık sıralaması yapılırken vatandaşların faturalarında ödediği diğer bedelleri göz ardı ederek birinci ikincilerin belirlenmesi sıralamanın ne kadar yanıltıcı olduğunu gözler önüne sermektedir. Kamuoyunu yanıltmamak için bu tür haberlerin detaylı olarak araştırılması ve gazetecilik etiği gereği ilgili kurumlara danışılması önem arz etmektedir.