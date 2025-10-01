İstanbul'da düzenlenen Marmara Urban Forum kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte kuraklığın etkisiyle başlatılan su kısıtlamalarına dair bilgi verdi.

Başkan Bozbey, su kesintilerinin tüm kente yayılmayacağını belirterek, "Kısıtlamalar bölgesel olarak uygulanacak. Bugün saat 17.00 itibarıyla 1. bölgede kesintilere başlanacak. Bu karar, iklim krizinin yarattığı olumsuzluklara karşı alınmak zorunda kaldı," ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Bozbey, önceki yönetimlerin gerekli altyapı hazırlıklarını zamanında yapmadığını belirtti. "Çınarcık Barajı’ndan gelen hattın inşası daha erken tamamlanabilirdi. Göreve geldiğimizde durumun ciddiyetini gördük ve hızla önlem almaya başladık. 1 Eylül’de, söz verdiğimiz gibi su vanasını açtık ve bugüne kadar süreci yönettik. Ancak beklenenden uzun süren kuraklık ve ciddi yağış eksikliği nedeniyle su sıkıntısı arttı," dedi.

Bozbey, park ve bahçelerdeki sulamayı durdurarak önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını da vurguladı. İçme suyunda kesinti yapmak istemediklerini ancak şartların bunu zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

"Yağışların başlamasıyla birlikte kesintiler sona erecek," diyen Başkan Bozbey, gelecek yıl için kapsamlı hazırlıklar yapıldığını ve Çınarcık Barajı isale hattının tamamlandığını söyledi. "Mayıs ayında tam kapasiteyle devreye girdiğinde Bursa’da su sorunu kalmayacak," açıklamasında bulundu.

Konuya dair yapılan eleştirilere de yanıt veren Bozbey, "Bu sorunların yaşanacağı 10-15 yıl öncesinden biliniyordu. Şehri hazırlamayanların şimdi eleştiri yapma hakkı yok. Bursalılar endişe etmesin, onların refahı için yoğun şekilde çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.