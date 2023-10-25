

Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne aranan Erdoğan Baydemir, sosyal medya hesabından İnegöllülere veda açıklaması yaptı.

Baydemir, "21.Temmuz 2020 tarihinde başladığım İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Yeni görev yerimiz Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yenişehir Hava Limanı Müdürlüğü. İnegöl de görev yaptığım süre zarfında büyük desteklerini gördüğüm, önceki dönem Kaymakamım Sn. Şükrü GÖRÜCÜ ye, şuanki İlçe Kaymakamımız Sn. Eren ARSLAN a, Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Veli ECİR e, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Sn. İsmail AYDIN a,İlçe Jandarma Komutanlarıma, İnegöl Belediye Başkanı Sn Alper TABAN a, Kamu Kurum Müdürlerime,Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerimize, Siyasi Parti İlçe teşkilatlarımıza,esnafımıza, işadamlarımıza, Oda Başkanlarıma, STK ve Hemşehri Dernekleri Başkanlarıma, Spor Kulüpleri Başkanlarıma, Merkez ve Kırsal Mah. Muhtarlarıma, vefakar mesai arkadaşlarıma,Basın mensuplarımıza, dost ve arkadaşlarıma, değerli İnegöl halkımıza sonsuz şükranlarımı sunar, göreve yeni atanan Okan ŞEN Müdürümüze de başarılar dilerim.Sizleri unutmayacağım. Hakkınızı helal ediniz." dedi.