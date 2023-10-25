İMYO çok amaçlı salonda İSKO A.Ş. İnsan Kaynakları-Personel Müdürü Sedat Binici’nin konuşmacı olduğu konferansta öğrencilere iş hayatına hazırlık konusunda önemli bilgiler verildi.

Öğrencilere iş hayatına atılmadan önce mutlaka kariyer hedeflerinin ve bireysel yetkinliklerin belirlenmesi, stajla deneyim kazanılması gerektiğinin altını çizen Binici, iş hayatına atılmadan önceki sorumluluklar ve yapılması gerekenlerle, işe başladıktan sonra işe ve işletmeye uyum süreci ile ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

HABER MERKEZİ