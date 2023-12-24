Bilecik İl Müftülüğü Şube Müdürleri Şerafettin Karagöz ve Necdet Akakuş’a tayinlerinin çıkması nedeniyle veda programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğünde 2020 yılından itibaren Din Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şerafettin Karagöz’ün Eskişehir İl Müftülüğüne, Eğitim Hizmetleri ve Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlerini ifa eden Necdet Akakuş’un Bursa’nın Osmangazi İlçe Müftülüğüne atanması münasebetiyle il müftülüğü personeli tarafından veda programı düzenlendi.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonunda yapılan veda programına İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve daire personeli katıldı.

Veda programında şube müdürlerine teşekkür eden Müftü Ali Erhun, “Müftülüğümüzde şube müdürlüğü görevi süresi içerisinde göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder yeni görev yerinizde başarılar dilerim” dedi.

Müftü Ali Erhun, programın sonunda şube müdürlerine hizmetlerinden dolayı günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.