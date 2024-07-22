SUBÜ, ‘Üniversite Tercih Günleri’ çerçevesinde; İstanbul, Ankara ve Bursa’da düzenlenen fuarlarda üniversite adaylarıyla buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); ‘Üniversite Tercih Fuarı’ adıyla Bursa Podyum Davet’te bir gün, Ankara Anfa Altınpark Fuar Alanı’nda iki gün ve İstanbul Kongre Merkezi’nde üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerde üniversite adaylarıyla buluştu. 09.00-16.30 saatleri arasında düzenlenen fuarlarda, SUBÜ’nün fakültelerinden ve uygulama ve araştırma merkezlerinden akademisyenler üniversite adaylarının sorularını cevaplandırdı. 25 kişilik ekiple fuarlara katılan SUBÜ ’nün stantlarında hazırlanan broşür ve kataloglarla hem Sakarya hem de üniversiteye ilişkin detaylar adaylara aktarıldı.

SUBÜ’yü temsil eden ekiplerde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Esma Akgül; Spor Bilimleri Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Merve Nur Yaşar; Teknoloji Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dua Kayatürk, Araştırma Görevlisi Furkan Menevşeoğlu, Araştırma Görevlisi Sinan Çobaner; Turizm Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Erdoğan; Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Tuğçe Bal ve Araştırma Görevlisi Volkan Karaca; Ziraat Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Gülennur Şanlı, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Gökçe Uluşan; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan İhsan Candar; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Oğuz Taşdemir yer aldı. SUBÜ, fiziki ve online fuarlarda yer alarak öğrencilerle bir araya gelmeye devam edecek.