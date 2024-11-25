SUBÜ, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’nde yer alarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Eket Fuarcılık tarafından ‘Doğru Tercih, Doğru Gelecek!’ vurgusuyla Sakarya’da bir otel ve Kocaeli Antikkapı’da düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’nde yer alarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu. 2 gün süren fuarın Sakarya’daki ilk gününde SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Esma Akgül, Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Sinan Çobaner, Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Oğuz Taşdemir ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz ayrıca üniversite adaylarına ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları’ alanında sunum yaptı. Fuarın Kocaeli’deki ikinci gününde ise Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Merve Nur Yaşar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Bal, Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülennur Şanlı ve Oğuz Taşdemir SUBÜ adına öğrencilerle bir araya geldi. SUBÜ’nün hem Sakarya hem Kocaeli’deki standında, hazırlanan broşür ve kataloglarla üniversite ve +1 Eğitim Modeli’ne ilişkin detaylar öğrencilere aktarıldı.