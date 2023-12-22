‘Girişimcilik ve Teknoloji’ başlıklı söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 64’üncü konuşmacısı olan Hakkı Alkan, milli teknoloji hamlesinin bulunmaz bir değer olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 64’üncü konuşmacısı Dijital İçerik Üreticisi ve Girişimci Hakkı Alkan oldu. ‘Girişimcilik ve Teknoloji’ başlıklı söyleşi ile 6’ıncı sezonun sezon finali, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşide ‘milli teknoloji hamlesi’ ve ‘yapay zeka’ hususlar konuşulurken, katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı. Türkiye’nin küresel düzeyde güçlenmesi ve gelişmiş bir toplum olması için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından başlatılan milli teknoloji hamlesi ile yüksek teknoloji ürünleri ve sistemleri geliştirmesi gerektiğini kaydeden Alkan, “Bir teknoloji belki yurtdışında bulunmuş ve kullanılıyor olabilir. Biz bunu dışardan alıyorsak bu bizim için bir risk ve tehdittir. Bu sebeple bizim yerli olarak aynı teknolojiyi üretebiliyor olmamız lazım. Örneğin HAVELSAN’ın internet sitesinde ithal teknolojilerin listesi var. O listede ki teknolojilerin şartnamesini de yayınlamış durumda. Bu şartları sağlayın, yapın ve üretin; biz de sizden bu teknolojileri alalım diyorlar. Böylelikle hem üretici olarak dünyanın en gelişmiş savunma sanayilerinden birisine mal üretme imkanı veriliyor hem de Türkiye’ye hizmet edilmiş olunuyor. Milli teknoloji hamlesi bu kapsamda bulunmaz bir değer” dedi.

“Yapay zeka tehdit olabileceği gibi, işlerimizi kolaylaştıran bir araç haline geldi”

Yapay zekanın kullanımının bir iş olduğunu ve bu alanda da uzman kişilere gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulacağını söyleyen Alkan, “Yapay zeka tehdit olabileceği gibi, işlerimizi kolaylaştıran bir araç haline geldi. İki markanın telefon kıyaslamasını yaparken; firmalardan telefonları istemek, onları bir süre boyunca kullanarak deneyimlemek, sonrasında farkları anlattığımız bir de makale yazmak gibi iş süreçlerimiz oluyor. Ayrıca videolarını çekiyor ve anlatımlarını seslendiriyoruz. Yapay zeka sayesinde bunların hiçbiri ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Yapay zekaya yerinde sorular sorarak; iki markanın kıyaslamasını, seslendirilmesini, hatta görsel içeriğini de hazırlatabiliyorsunuz. Bunu herhangi biri de yapabilir. 10 yaşında bir kardeşimin, yapay zeka kullanarak benimle rekabet edebiliyor olması teknolojinin faydaları olarak görülmeli. Yapay zeka ile kaybedeceğimiz mesleklerin yerini dolduracak yeni meslekler ortaya çıkacak. Gençlerin bu meslekleri keşfetmesi gerekiyor. Kariyerlerini bu mesleklere göre planlamalarında fayda var” diye konuştu.