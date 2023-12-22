Ülker ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun, U15 Kız Futbol Milli Takımı için yetenekli oyuncu adaylarını keşfetme hedefiyle birlikte hayata geçirdiği ’TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları’ projesine başvuru süreci 30 Aralık’a kadar uzatıldı.

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun birlikte hayata geçirdiği ve futbola gönül veren yetenekli kız çocuklarına ’Fırsat eşitliği’ sağlama hedefiyle yola çıkılan ’TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları’ projesinde başvuru süreci uzatıldı. Böylece katılımcılar, 30 Aralık tarihine kadar ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine başvuru yapabilecek, Milli Takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri (dribling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını web sitesine yükleyebilecek. Son başvuru tarihi olan 30 Aralık’a yaklaşırken, çok sayıda başvuru geldi.

Seçilecek 33 kişi U15 hazırlık kampına katılacak

Türkiye veya yurt dışında yaşayan, 2009-2010-2011 doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkına sahip kız çocuklarına fırsat eşitliği sunma ve onları keşfetme amacıyla hayata geçirilen projede başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından Milli Takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 hazırlık kampına katılacak. Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek.

Necla Güngör Kıragası: "Geleceğin Yıldız Kızları projesi kızlarımızın futbola ilgisini daha da artıracak"

U15 Kız Futbol Milli Takımı’nın futbolcu havuzunu geliştirebilmek adına bu projenin önemli bir basamak oluşturacağını söyleyen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Ülkemiz kadın futbolunda altın çağını yaşıyor. Kısa süre önce milli takımımızla peş peşe aldığımız başarılı sonuçların ardından Uluslar B Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşadık. Grupta şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda oldukça iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bu başarıların devam etmesi için kadın futboluna ilgiyi sürekli canlı tutmamız ve kadın futbolcu adaylarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Ülker ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinin kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artıracağına ve ülkemizde kadın futbolunun gelişimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.