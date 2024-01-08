SUBÜ Ferizli MYO İşletme Programı öğrencileri için ‘Yenilik Yönetimi’ dersi çerçevesinde Tuzla Tersanesi’ne teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu İşletme Programı öğrencileri, düzenlenen teknik geziyle Tuzla Tersanesi’nde yer alan bir şirketi ziyaret etti. Öğretim Görevlisi Cemile Çulcuoğlu mihmandarlığında düzenlenen teknik gezi ile ‘Yenilik Yönetimi’ dersi kapsamında; gemi ve denizcilik sektöründe Türkiye’nin yeri, yapılan yeni uygulamalar, gemi imalat ve tamiri ile inovatif gelişmelerin yerinde öğrenilmesi ve incelenmesi amaçlandı. Öğrenciler, şirketin Satın Alma Müdürü Erkan Tosyalı tarafından gezdirildi ve bilgilendirildi. Böylelikle program öğrencileri teorik bilgilerinin uygulamada nasıl kullanıldığını görme fırsatı buldu.