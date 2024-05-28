SUBÜ Kitap Topluluğu öğrencileri, Adapazarı Murtaza Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören çocuklarla bir araya gelerek kitap bağışında bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu öğrencileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adapazarı’nda bulunan Murtaza Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle öğrencilerin kitap okumayı sevmesi ve okumanın teşvik edilmesi amacıyla kitap bağışı yapıldı. Tüm öğrencilere kitap hediye eden topluluk üyeleri, çocuklarla tek tek ilgilenerek oyunlar oynadı. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrenci topluluklarımız, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bu dönem de her yaştan birçok insana dokundu. Bu kültürün aktarılması ilgili faaliyetleri sürdürülebilir hale getirdi. Önümüzdeki dönemlerde de topluluklarımızın çok güçlü bir şekilde sahada yer alacağına inanıyoruz” denildi.